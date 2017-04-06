Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области

16:00, 06 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области сотрудники полиции задержали четырех нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службы УМВД России по Псковской области.

Утром 4 апреля в поселке Пыталово на улице Каупужа за рулем автомобиля ВАЗ-21099 оказался нетрезвый 58-летний мужчина. Вечером 5 апреля на улице Юнкерова полицейские остановили ещё один ВАЗ, которым управлял 29-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, 5 апреля в Пушкинских Горах на улице Ленина полиция обнаружила за рулем «Шевроле» нетрезвого 58-летнего мужчину. В Себеже на улице Шоссейной был остановлен 27-летний водитель «Мерседеса», который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.