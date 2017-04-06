Губернатор поручил усилить меры безопасности в учреждениях образования Псковской области

12:36, 06 апреля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с коллегии Управления образования Псковской области, которая проходит сегодня, 6 апреля.

По словам губернатора, уделить внимание вопросу безопасности, «не сгущая краски», необходимо в связи с терактом в петербургском метро 3 апреля и взрывом возле здания школы в Ростове-на-Дону сегодня, 6 апреля. «В Ростове пока не говорится, какая оценка дается правоохранительными органами», - уточнил Андрей Турчак и рассказал, что дворник нашел возле школы пакет, отнес на определённое расстояние, достал фонарик, нажал кнопку, а после этого произошел взрыв.

«Это проблема не только крупных городов, это проблема, которая постучалась к нам в двери», - заявил глава региона. Он попросил провести проверки систем безопасности в учреждениях образования, в том числе видеонаблюдения, кнопок вызова полиции, ограждений. «Те, кто у вас за это направления отвечают, должны быть в тонусе», - добавил Андрей Турчак.