Андрей Турчак сравнил псковскую «Просторию» с всероссийским образовательным центром «Сириус»

12:49, 06 апреля 2017, ПАИ

После экскурсии по спортивно-развлекательном парку «Простория» губернатор Псковской области Андрей Турчак сравнил его потенциал с всероссийским образовательным центром «Сириус» в Сочи. Об этом он заявил на коллегии Управления образования региона 6 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я просто в шоке от того, что увидел! Это не просто XXI век, а столичный, всероссийский уровень», - прокомментировал глава региона. «Это должно быть нашим «Сириурсом», через который пройдут не только школьники Пскова, но и ребята из районов», - добавил он.

Губернатор также дал поручение, чтобы квесты и тематические уроки для школьников проходили на базе «Простории». Он подчеркнул, что средства на эти цели будут изысканы.

«Начнём с Пскова, но география будет расширяться. Все школьники должны здесь побывать», - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что по итогам 2016 года потенциал всей системы образования удалось сохранить на должном уровне. Глава региона подчеркнул, что в этом заслуга администраторов образования, директоров, учителей и воспитателей.