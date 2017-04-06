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Общество

Летние лагеря будут работать в новой школе Пскова во время каникул

В новой школе в деревне Борисовичи Псковского района во время каникул будут работать летние лагеря. Об этом на заседании коллегии Управления образования Псковской области 6 апреля сообщил губернатор Андрей Турчак, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона  уточнил, что новая школа уже готова, в ближайшее время там начнутся работы по благоустройству. «1 сентября школа распахнёт свои двери для учащихся», - уточнил он. Андрей Турчак добавил, что и этого для города недостаточно, поэтому особенно важно также появление в Пскове университетского лицея для 100 школьников.

Великие Луки вошли в федеральную программу по содействию создания новых мест для учащихся общеобразовательных учреждений, и там также начато строительство новой школы. Старый корпус учебного заведения уже демонтирован. Однако, по словам губернатора, и этой новой школы городу также будет мало.

Кроме того, он сообщил, что планируется «заниматься Дновской школой», на повестке стоит и вопрос пристройки к Гдовской школе. «У меня нет сомнений, что программа будет продолжаться, и в её рамках мы будем закрывать проблемные точки», - подытожил Андрей Турчак.

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