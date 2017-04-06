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Политика

Роман Романов провёл занятие для слушателей «Школы кандидата» «Единой России» в Великих Луках

В Великих Луках очередное занятие для слушателей «Школы кандидата» «Единой России» провел проректор Псковского государственного университета, член президиума Псковского регионального отделения партии, руководитель Центра социологии и региональной политики ПсковГУ Роман Романов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении политического объединения. 

На мероприятие собрались желающие участвовать в предварительном голосовании для определения кандидатов от партии «Единая Россия» для последующего выдвижения на выборах депутатов Великолукской городской Думы и довыборах депутата Псковского областного Собрания по избирательному округу № 8.

«Цель нашей встречи заключается не в том, чтобы пройтись по учебнику истории за 9-10 классы, а в том, чтобы вооружить вас знаниями, наблюдениями и парадоксами, связанными с революцией и её последствиями, а также показать, насколько ситуации политических кризисов цикличны и насколько аналогичны из периода в период, – отметил Роман Романов. – Я уверен, что вы посмотрите на сегодняшнюю ситуацию в России под другим углом и, возможно, вам будет понятнее и деятельность нынешних политиков, и логика сегодняшнего политического противостояния».

Кроме того, ведущий акцентировал внимание на политических и исторических процессах, которые происходили в России 100 лет назад, и напомнил слушателям «Школы кандидата» о причинах, участниках и последствиях Великой Октябрьской революции 1917 года, рассказал о модели  взаимодействия власти с общественностью в те годы, а также провёл параллели с современными событиями.

Напомним, что «Школа кандидата» в Псковской области реализуется по инициативе Псковского регионального отделения партии и направлена на подготовку желающих участвовать в предварительном голосовании, чтобы они грамотно строили свою предвыборную кампанию. По словам организаторов, через семинары, лекции и мастер-классы кандидаты приобретут навыки проведения дебатов, агитации и общения с избирателями.

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