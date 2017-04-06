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Общество

Квалификацию школьных психологов планируется повышать в Псковской области

В Псковской области планируют создать дополнительные условия для повышения квалификации школьных психологов. Об этом сообщил начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов на коллегии 6 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов рассказал, что в регионе 102 ставки педагогов-психологов при нормативе 186 и 50 логопедов, таких специалистов требуется гораздо больше. Базовым учреждением в подготовке дефектологов начальник областного Управления образования назвал ПсковГУ, и отметил, что в планах - сотрудничество с Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена. «Создание дополнительных условий, с точки зрения повышения квалификации, для нас было бы очень важно», - добавил он.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова сказала, что, несмотря на нехватку психологов, 86% образовательных учреждений региона оснащены службами медиации. Однако, по ее словам, существует вопрос по повышению квалификации этих работников.

Также Александр Седунов сообщил, что за 5 лет около 25 млн рублей были направлены на создание безбарьерной среды, чтобы она была обеспечена в 20% школ.

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