Тинькофф Банк запустит виртуального оператора связи на сетях Tele2

13:16, 06 апреля 2017, ПАИ

Tele2 и Тинькофф Банк подписали соглашение о создании виртуального оператора сотовой связи (MVNO) на базе сети Tele2. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Тинькофф Банк предложит абонентам собственные тарифы и набор услуг. Клиентом нового виртуального сотового оператора сможет стать любой пользователь, в том числе не являющийся клиентом Тинькофф Банка. Доставлять SIM-карты компания будет через собственную сеть представителей.

Для Tele2 это не первый MVNO-проект. В 2016 году на базе сети компании виртуального оператора сотовой связи запустил «Ростелеком». В настоящее время Tele2 разрабатывает различные варианты партнерства с рядом других компаний в сфере MVNO.

«Мы как оператор готовы предоставить нашим партнерам качественную сотовую сеть и высокий уровень поддержки, реализовать проекты федерального масштаба. В рамках новой бизнес-стратегии Tele2 планирует стать создателем и ключевым игроком совершенно новой digital-экосистемы на базе мобильных услуг. Партнерство с Тинькофф Банком по созданию виртуального оператора – еще один шаг в этом направлении. Мы видим много возможностей для синергии между сотовыми операторами и банковским сектором», – отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

По словам председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза, запуск собственного виртуального оператора сотовой связи − ожидаемый и логичный для компании шаг, который вписывается в стратегию по строительству полноценной финансовой экосистемы на базе платформы Tinkoff.ru. Этот шаг позволит качественно расширить спектр оказываемых услуг, благодаря чему компания рассчитывает повысить лояльность существующих клиентов и привлечь новых.