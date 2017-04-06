Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы

13:13, 06 апреля 2017, ПАИ

В этом году зарплаты бюджетников Псковской области будут проиндексированы. Об этом заявил губернатор Андрей Турчак на коллегии Управления образования Псковской области 6 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона напомнил, что индексация зарплат проводилась в 2014 году, затем, исходя из экономической ситуации, был введён мораторий, который продлили на 2016 год. «Индексация в 2017 году будет произведена», - заверил Андрей Турчак и добавил, что её объем сегодня будет обсуждаться на встрече с профсоюзами.

Говоря о доходах в бюджете Псковской области в первом квартале этого года, в сравнении с аналогичным периодом 2016-го, губернатор отметил, что «сдержанный оптимизм появился». Он также сообщил, что от Министерства финансов регион получит порядка 600 млн рублей целевым образом на зарплаты.

Андрей Турчак сказал, что хоть область и показывает достаточно хорошую динамику по росту зарплат в сравнении с 2012 годом, когда воспитатель получал 8 тысяч рублей, а теперь – в два раза больше, этого недостаточно. Первая составляющая здесь, по его словам, выполнение «дорожных карт», которое по итогам 2016 года «более-менее выдержано», «не добрал» регион только по заработной плате работников системы дополнительного образования. «Январь-февраль полностью провалены, в этой части мы разбираемся, вы должны быть уверены, что в апреле мы компенсируем невыполнение по первому кварталу», - обратился губернатор к педагогам. Он подчеркнул, что главная задача - не допускать снижение зарплаты.

Заместителей глав районов области и директоров образовательных учреждений Андрей Турчак заверил, что средства на заработную плату в бюджете есть. «Не придерживайте ничего, выплачивайте всё в полном объеме с начислением стимулирующих выплат, которые должны быть», - заключил глава региона.