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Культура

26 коллективов выступят на псковском этапе Всероссийского хорового фестиваля

Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля пройдет в Псковской области 8 и 12 апреля. Конкурсные прослушивания состоятся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в Детской музыкальной школе № 1 имени М. П. Мусоргского города Великие Луки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области. 

В региональном фестивале примут участие 26 хоровых коллективов из 14 районов, Пскова и Великих Лук. Участниками мероприятия станут четыре категории академических хоров: детские и юношеские хоры учреждений культуры, детские и юношеские хоры учреждений образования, студенческие хоры и хоровые коллективы ветеранов. Программа выступления каждого коллектива будет состоять из 3-х разнохарактерных произведений и, как минимум, одного a cappella.

Основная цель, которую ставят перед собой организаторы мероприятия, — активизация музыкальной деятельности и творческого потенциала любительских хоровых коллективов России, в том числе студенческих хоров непрофильных вузов, хоров ветеранов и учреждений дополнительного образования детей.

Учредителями Всероссийского хорового фестиваля в 2017 году являются Министерство культуры Российской Федерации, Некоммерческое партнерство «Всероссийское хоровое общество». Организаторы регионального этапа фестиваля — Псковский областной центр народного творчества и региональное отделение Всероссийского хорового общества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

В состав жюри входят ведущие специалисты региона в жанре хорового пения и представители Всероссийского хорового общества (Москва).

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