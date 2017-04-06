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Общество

Губернатор вручил награды лучшим работникам образования Псковской области

6 апреля на заседании коллегии Государственного управления образования Псковской области губернатор Андрей Турчак вручил государственные и ведомственные награды лучшим представителям профессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Прежде всего, хочу поблагодарить вас за ежедневный, кропотливый и не всегда благодарный труд. Вы делаете великое дело. Я хочу, чтобы вы были уверены в том, что сферу образования, как и другие социальные сферы, мы никогда не оставим без внимания», — сказал губернатор.

Звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» присуждено воспитателю детского сада № 54 «Колобок» Татьяне Ивановой, учителю лицея № 11 Великих Лук Надежде Осиповой и учителю Писковской школы Ольге Омелькиной.

Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации наградили методиста Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества Эллу Богданову и мастера производственного обучения Псковского агротехнического колледжа Павла Иванова.

Глава региона также вручил награды призерам Всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов. Дипломы получили Псковский агротехнический колледж и Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

В рамках коллегии были отмечены победители и призеры спортивных соревнований туристов — туриады. Среди городов 1-е место заняло Управление образования администрации города Пскова, среди районов — отдел образования, спорта и семьи администрации Куньинского района. На втором и третьем местах — Центр образования Опочецкого района и Управление образования администрации Псковского района соответственно.

Кроме того, в рамках церемонии начальник Государственного управления образования Александр Седунов вручил благодарственное письмо уполномоченному по правам человека в Псковской области Дмитрию Шахову.

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