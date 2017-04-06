Управляющие компании Пскова получили рекомендации по правильной уборке

17:02, 06 апреля 2017, ПАИ

6 апреля на совещании в администрации Пскова управляющие компании обсудили уборки мусора в ходе месячника по благоустройству города, стратовавшего 1 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Управляющим компаниям рекомендовали не делать двойную работу, а сразу убирать листву в мешки, поскольку мусор, собранный в кучи, разлетается от ветра. Напомним, прошлогодняя листва в Пскове должна быть убрана до 10 апреля. Вопрос о предоставлении бесплатных талонов на вывоз мусора компанией «АСПО» находится в стадии решения. Кроме того, управляющим компаниям поставлена задача сообщать в Управление городского хозяйства о неразмежёванных участках, их уборку проведёт муниципальное учреждение «Служба благоустройства города».

Начальник отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства администрации города Антон Ляугминас напомнил представителям управляющих компаний, что ведутся мониторинги качества уборки дворовых территорий города в соответствии с постановлением главы Пскова «О мерах по благоустройству, санитарному содержанию и озеленению территории города Пскова в весенне-летний период».