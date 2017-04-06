0
19:51
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
17:53
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
17:46
АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 3-я: Когда «переобуваться»
17:13
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
16:52
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
16:35
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
16:00
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
Еще новости
Общество

Управляющие компании Пскова получили рекомендации по правильной уборке

6 апреля на совещании в администрации Пскова управляющие компании обсудили уборки мусора в ходе месячника по благоустройству города, стратовавшего 1 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Управляющим компаниям рекомендовали не делать двойную работу, а сразу убирать листву в мешки, поскольку мусор, собранный в кучи, разлетается от ветра. Напомним, прошлогодняя листва в Пскове должна быть убрана до 10 апреля. Вопрос о предоставлении бесплатных талонов на вывоз мусора компанией «АСПО» находится в стадии решения. Кроме того, управляющим компаниям поставлена задача сообщать в Управление городского хозяйства о неразмежёванных участках, их уборку проведёт муниципальное учреждение «Служба благоустройства города».

Начальник отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства администрации города Антон Ляугминас напомнил представителям управляющих компаний, что ведутся мониторинги качества уборки дворовых территорий города в соответствии с постановлением главы Пскова «О мерах по благоустройству, санитарному содержанию и озеленению территории города Пскова в весенне-летний период».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
06 апреля 2017
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
06 апреля 2017
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
06 апреля 2017
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
06 апреля 2017
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
06 апреля 2017
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
06 апреля 2017
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы
06 апреля 2017
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы 4
Губернатор поручил усилить меры безопасности в учреждениях образования Псковской области
06 апреля 2017
Губернатор поручил усилить меры безопасности в учреждениях образования Псковской области 3

Идет загрузка...