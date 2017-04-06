«Зависание» детей в соцсетях Наталия Соколова назвала общей проблемой

13:44, 06 апреля 2017, ПАИ

«То, что дети зависают в соцсетях, — наша общая проблема», - заявила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова на коллегии Управления образования региона 6 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы участвуем в различных совещаниях, пытаемся выработать алгоритмы по этой тематике. Зачастую забывая, что есть родители, которые несут ответственность, мы берем этот функционал на себя», - добавила Наталия Соколова. Детский омбудсмен напомнила, что она вошла в состав Общественного экспертного совета при одном из комитетов Госдумы, и предложила использовать этот ресурс.

Наталия Соколова также отметила, что для того, чтобы стать участником олимпиады, нужно зарегистрироваться, а чтобы стать участником группы «Синий кит», достаточно нажать на кнопку.

Также на коллегии начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов сказал, что из трагедии в Стругах Красных, произошедшей 14 ноября 2016 года, были вынесены определенные уроки, проведены различные мероприятия, выработаны рекомендации. Он подчеркнул, что усилия должны быть направлены на сопровождение детей не только с точки зрения образовательных стандартов, но и с точки зрения человеческой.