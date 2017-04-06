0
16:00
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
13:13
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы
12:36
Губернатор поручил усилить меры безопасности в учреждениях образования Псковской области
11:50
Стартовал прием заявок на участие в псковском семейном празднике «Маленький чемпион»
09:27
ФОТОФАКТ: Ошибка в рекламе известной сети быстрого питания в Пскове
08:44
Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник
21:07
Сотрудники МЧС провели в Новоржевском районе противопожарный рейд
Еще новости
Общество

«Зависание» детей в соцсетях Наталия Соколова назвала общей проблемой

«То, что дети зависают в соцсетях, — наша общая проблема», - заявила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова на коллегии Управления образования региона 6 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы участвуем в различных совещаниях, пытаемся выработать алгоритмы по этой тематике. Зачастую забывая, что есть родители, которые несут ответственность, мы берем этот функционал на себя», - добавила Наталия Соколова. Детский омбудсмен напомнила, что она вошла в состав Общественного экспертного совета при одном из комитетов Госдумы, и предложила использовать этот ресурс.

Наталия Соколова также отметила, что для того, чтобы стать участником олимпиады, нужно зарегистрироваться, а чтобы стать участником группы «Синий кит», достаточно нажать на кнопку.

Также на коллегии начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов сказал, что из трагедии в Стругах Красных, произошедшей 14 ноября 2016 года,  были вынесены определенные уроки, проведены различные мероприятия, выработаны рекомендации. Он подчеркнул, что усилия должны быть направлены на сопровождение детей не только с точки зрения образовательных стандартов, но и с точки зрения человеческой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
06 апреля 2017
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы
06 апреля 2017
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы 3
Губернатор поручил усилить меры безопасности в учреждениях образования Псковской области
06 апреля 2017
Губернатор поручил усилить меры безопасности в учреждениях образования Псковской области 3
Стартовал прием заявок на участие в псковском семейном празднике «Маленький чемпион»
06 апреля 2017
Стартовал прием заявок на участие в псковском семейном празднике «Маленький чемпион»
ФОТОФАКТ: Ошибка в рекламе известной сети быстрого питания в Пскове
06 апреля 2017
ФОТОФАКТ: Ошибка в рекламе известной сети быстрого питания в Пскове 1
Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник
06 апреля 2017
Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник
Сотрудники МЧС провели в Новоржевском районе противопожарный рейд
05 апреля 2017
Сотрудники МЧС провели в Новоржевском районе противопожарный рейд
Александр Голышев прочтёт текст «Тотального диктанта» на площадке Псковского музея
05 апреля 2017
Александр Голышев прочтёт текст «Тотального диктанта» на площадке Псковского музея

Идет загрузка...