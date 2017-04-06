К жительнице дома на Рижском проспекте в Пскове из-за подозрительного письма приехали сапёры

14:17, 06 апреля 2017, ПАИ

К дому №91 по Рижскому проспекту в Пскове, сегодня около 14:00 прибыли экстренные службы: сапёры МЧС, Скорая помощь и полиция. Об этом Псковскому агентству информации сообщил очевидец.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области пояснили, что сапёры прибыли на вызов проживающей в доме женщины, которой показался подозрительным пришедшей ей по почте конверт. Сотрудники МЧС всрыли его и обнаружили внутри подарочную карту одного из магазинов.