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К жительнице дома на Рижском проспекте в Пскове из-за подозрительного письма приехали сапёры

К дому №91 по Рижскому проспекту в Пскове, сегодня около 14:00 прибыли экстренные службы: сапёры МЧС, Скорая помощь и полиция.  Об этом Псковскому агентству информации сообщил очевидец.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области пояснили, что сапёры прибыли на вызов проживающей в доме женщины, которой показался подозрительным пришедшей ей по почте конверт. Сотрудники МЧС всрыли его и обнаружили внутри подарочную карту одного из магазинов.

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