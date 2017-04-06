Путин предложил возглавить республику Марий Эл заместителю полпреда

14:48, 06 апреля 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин сегодня, 6 апреля, предложил возглавить Марий Эл до предстоящих в сентябре 2017 года выборов главы республики заместителю полномочного представителя главы государства в Приволжском федеральном округе Александру Евстифееву.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, Путин пояснил, что действующий глава республики Леонид Маркелов решил поменять работу.

«Леонид Игоревич [Маркелов] уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы. В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы Вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов – принять участие в выборной кампании?» — спосил глава государства.

«Это высокая честь, большое доверие и огромная ответственность, — ответил заместитель полпреда. — Я хорошо понимаю слово «ответственность», потому что работать в национальной республике, для национальной республики в составе Российской Федерации – это очень серьезное дело. Поэтому, если будет такое поручение, готов его выполнять, используя весь свой опыт – и опыт в Приволжском федеральном округе, и на других участках.

В ответ на просьбу президента оценить потенциал республики, Александр Евстифеев сказал: «Потенциал достаточно высокий. Другое дело, что он не в полной мере реализован, но республика имеет потенциал и в производственной сфере, и особенно в сельском хозяйстве. К сожалению, не удалось пока некоторые направления развить. Скажем, на сегодняшний день есть потери по пахотным землям. Не совсем хорошо налажено с образованием молодежи. Пока еще недостаточно и социально-экономическое развитие в смысле невысокой заработной платы, но есть и достоинства: многое сделано, много еще предстоит сделать».