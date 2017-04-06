30-летие отметил Псковский областной Совет ветеранов

15:25, 06 апреля 2017, ПАИ

Псковский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов отмечает своё 30-летие. По случаю юбилея организации 6 апреля в Псковском музее-заповеднике состоялся пленум Совета, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил собравшихся с 30-летием регионального Совета ветеранов и пожелал им крепкого здоровья. «Администрация области всегда будет для вас открыта, обращайтесь в любое время», - сказал глава региона.

Он отметил, что 30 лет – срок довольно не большой, но за этот период Совету ветеранов удалось сделать очень многое. «В будущем у нас с вами ещё много работы», - подчеркнул Андрей Турчак и наградил региональный Совет ветеранов почётной грамотой администрации Псковской области.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов подчеркнул, что вклад Совета ветеранов в развитие области трудно переоценить. «Не случайно мы из той военной поры черпаем примеры подвигов, самоотверженного труда и нечеловеческих усилий. Восстанавливая страну, вы находили время для того, чтобы растить детей», - сказал руководитель регионального парламента. Он поздравил Совет с юбилеем и пожелал успешной дальнейшей работы.

Председатель регионального отделения Совета Николай Груздов рассказал, что возглавляемая им организация – самая многочисленная в Псковской области. Она объединила 470 ветеранских организаций, в которых насчитывается 127 тыс. 375 человек. «Особое место занимают ветераны войны и труда, которые восстанавливали все хозяйство в послевоенное время», - подчеркнул Николай Груздов.

Деятельность Совета направлена на выполнение федеральных программ поддержки ветеранов, например, по обеспечению их жильём. По данным Николая Груздова, на сегодняшний день в очереди на получение сертификатов для покупки квартир находятся 15 ветеранов, а 83 человека нуждаются в капитальном ремонте их жилья.

Он также сообщил, что Совет ежегодно проводит благотворительную акцию «Ветераны - детям». «Дарим подарки, оказываем благотворительную помощь детским домам и детям, которые оказались без попечительства родителей», - пояснил Николай Груздов. Он объявил, что Совет направит 10 тысяч рублей на поддержку музея Красногородской школы-интерната.

Кроме того, председатель областного Совета ветеранов напомнил, что в этом году будет отмечаться 50-летие встречи «Курган дружбы», мероприятия, которое он назвал «доброй традицией». Остановился он и на патриотическом воспитании молодёжи, заметив, что это один из приоритетов работы организации.

Также в ходе пленума Николай Груздов назвал лучшие районные ветеранские организации по итогам работы в 2016 году. Первое место занял опочецкий Совет ветеранов, второе – новосокольнический, третье – красногородский.

Завершая выступление, руководитель организации поблагодарил губернатора Андрея Турчака за помощь в деятельности областного Совета ветеранов.