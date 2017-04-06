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Экономика

Предложения по улучшению условий для бизнеса озвучил псковский омбудсмен

Ряд мер по улучшению условий для предпринимательской деятельности предложил реализовать в Псковской области бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания консультационно-экспертного совета при региональном уполномоченном по защите прав предпринимателей.

По словам Аркадия Мурылева, необходимо реализовать полномочия региона по снижению налоговой нагрузки, усилить оказание адресной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, а контрольно-надзорным органам ориентироваться на превентивные меры в отношении предпринимателей, уделять серьезное внимание проблеме задолженностей по исполненным муниципальным и государственным контрактам.

Говоря об итогах своей работы в 2016 году, он отметил, что институту удалось укрепить взаимодействие с органами власти, контрольно-надзорными органами.

Особое внимание, как отметил Аркадий Мурылев, уделялось борьбе с незаконным предпринимательством, эта проблема остается для области актуальной, хотя и наметилась положительная динамика.

Ключевыми проблемами бизнеса в Псковской области он назвал непосильную налоговую нагрузку, задолженность по исполненым муниципальным и госконтрактам перед поставщиками, которая в 2016 году она увеличилась на 298 млн рублей, и заметнее всего — в Печорском районе.

В список проблем, имеющих системный характер, Мурылев включил вопросы, связанные с несоврешентством налогового законодательства, с земельными отношениями, трудности в области организации нестационарной торговли и другие.
Он уточнил, что в прошлом году в его адрес поступили 35 письменных обращений от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, уполномоченный рассмотрел около 80 устных обращений.

Он также отметил, на 3,8% сократилось количество юрлиц, а индивидуальных предпринимателей (ИП) в регионе, наоборот, стало больше на 3,5%.

В свою очередь председатель псковского отделения «Опоры России», депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников поблагодарил бизнес-омбудсмена за тесное взаимодействие с организацией, которую он возглавляет. Он констатировал, что предпринимательское сообщество, «которое в теме», поверило в институт уполномоченного.

Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев добавил, что на сегодня муниципалитеты не очень активно подключены к инструменту оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, и предложил провести встречи с представителями районов по этому вопросу.

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