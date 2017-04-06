Андрей Турчак о начислении платы за ОДН: Мы не враги, и живу я не на Луне

16:11, 06 апреля 2017, ПАИ

«Вы поймите, мы не враги, и живу я не на Луне и не вдругом измерении», - сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак, комментируя ситуацию с начислением платы за общедомовые нужды. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, 6 апреля на встрече с активом Псковского облсовпрофа глава региона сообщил, что издан новый приказ взамен ранее отменённого от 31.10.2016 № 123-ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды», который предусматривал аналоговый метод расчета платы за ОДН.

Однако, по словам Андрея Турчака, на документ поступил протест прокуратуры, заявившей, что он не соответствует норме Федерального закона. «Но мы все равно приказ выпустили, несмотря на этот протест, чтобы не возникла точка напряженности среди граждан. К тому же, появилась информация, что и в Минстрое ситуация меняется. Сейчас мы выдержим это время», - сказал губернатор.