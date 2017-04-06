0
16:00
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
13:13
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы
12:36
Губернатор поручил усилить меры безопасности в учреждениях образования Псковской области
11:50
Стартовал прием заявок на участие в псковском семейном празднике «Маленький чемпион»
09:27
ФОТОФАКТ: Ошибка в рекламе известной сети быстрого питания в Пскове
08:44
Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник
21:07
Сотрудники МЧС провели в Новоржевском районе противопожарный рейд
Еще новости
Общество

Андрей Турчак о начислении платы за ОДН: Мы не враги, и живу я не на Луне

«Вы поймите, мы не враги, и живу я не на Луне и не вдругом измерении», - сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак, комментируя ситуацию с начислением платы за общедомовые нужды. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, 6 апреля на встрече с активом Псковского облсовпрофа глава региона сообщил, что издан новый приказ взамен ранее отменённого от 31.10.2016 № 123-ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды», который предусматривал  аналоговый метод расчета платы за ОДН.

Однако, по словам Андрея Турчака, на документ поступил протест прокуратуры, заявившей, что он не соответствует норме Федерального закона. «Но мы все равно приказ выпустили, несмотря на этот протест, чтобы не возникла точка напряженности среди граждан. К тому же, появилась информация, что и в Минстрое ситуация меняется. Сейчас мы выдержим это время», - сказал губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
06 апреля 2017
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы
06 апреля 2017
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы 3
Губернатор поручил усилить меры безопасности в учреждениях образования Псковской области
06 апреля 2017
Губернатор поручил усилить меры безопасности в учреждениях образования Псковской области 3
Стартовал прием заявок на участие в псковском семейном празднике «Маленький чемпион»
06 апреля 2017
Стартовал прием заявок на участие в псковском семейном празднике «Маленький чемпион»
ФОТОФАКТ: Ошибка в рекламе известной сети быстрого питания в Пскове
06 апреля 2017
ФОТОФАКТ: Ошибка в рекламе известной сети быстрого питания в Пскове 1
Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник
06 апреля 2017
Работники следственных органов МВД отмечают профессиональный праздник
Сотрудники МЧС провели в Новоржевском районе противопожарный рейд
05 апреля 2017
Сотрудники МЧС провели в Новоржевском районе противопожарный рейд
Александр Голышев прочтёт текст «Тотального диктанта» на площадке Псковского музея
05 апреля 2017
Александр Голышев прочтёт текст «Тотального диктанта» на площадке Псковского музея

Идет загрузка...