Псковские полицейские провели антинаркотические семинары

16:36, 06 апреля 2017, ПАИ

Сотрудники отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно со специалистами ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» провели обучающие семинары, посвященные организации профилактической работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

В семинарах приняли участие руководители образовательных организаций и социальные педагоги Палкинского, Струго-Красненского районов и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» (Пскова), члены районных антинаркотических комиссий, представители Центров социального обслуживания и Молодежных центров.

В работе участвовали также заместители Глав администраций Палкинского и Струго-Красненского районов. Всего в семинарах приняло участие около ста человек.

Заместитель начальника отдела УКОН УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева представила презентацию по теме «Наркотики: мифы и реальность», а также организовала познавательную беседу по вопросам предупреждения употребления психоактивных веществ в образовательной среде

Кроме того, для учащихся 9-10 классов в МБОУ «Палкинская общеобразовательная школа» и МБОУ «Струго-Красненская общеобразовательная школа» провели встречи, направленные на формирование у подростков антинаркотического мировоззрения, выработки привычки к здоровому образу жизни и занятиям спортом.

В конце мероприятия прошел показ методического фильма «Все хорошие люди», направленный на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ.