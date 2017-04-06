Инспекторам охотнадзора предлагается вернуть право на изъятие оружия и добычи у браконьеров

18:10, 06 апреля 2017, ПАИ

Борьбу с браконьерами обсудили в Государственной Думе РФ на парламентских слушаниях на тему регулирования сферы охоты, передает «Российская газета».

«Оценка легально добытой охотниками в России продукции составляет порядка 16 млрд рублей», - рассказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. - Ущерб от незаконной добычи, только по официальным данным, - это 18 млрд рублей. Реальный же размер ущерба многие эксперты оценивают минимум в два раза больше».

В настоящее время санкции за незаконную охоту предусматривают штраф до 300 тысяч рублей или два года лишения свободы. При этом на парламентских слушаниях отмечалось, что проблема заключается в поимке браконьеров, так как на одного сотрудника инспекции в среднем приходится 500 тысяч гектаров территории. По данным Минприроды, уголовному наказанию подвергается всего 300 браконьеров в год.

В качестве мер предлагается система материального поощрения инспекторов охотнадзора за обезвреженного браконьера, обсуждается и возможность создания специальной структуры по борьбе с ними.

Как рассказал глава Департамента охоты Минприроды Андрей Филатов, инспекторам предлагается вернуть право самостоятельно составлять протоколы на браконьеров, осуществлять личный досмотр, изымать орудия убийства животных и добычу. Эту инициативу уже поддержал президент России. Комплекс предлагаемых мер включает и поэтапное увеличение финансирования полномочий государства в сфере охоты.