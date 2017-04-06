Дачу жительницы Петербурга обокрали в Псковской области

17:10, 06 апреля 2017, ПАИ

Дачу жительницы Петербурга обокрали в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники МО МВД России «Стругокрасненский» раскрыли хищение имущества.

По версии следствия, в Стругах Красных из дома по улице Советской через окно, которое не было закрыто на запорное устройство, в помещение проник 32-летний ранее судимый местный житель. Он похитил музыкальный центр и другое имущество, после чего скрылся.

Пропажу обнаружил проживающий по соседству мужчина, которого хозяйка дачи попросила присматривать за домом. Он сообщил о произошедшем в полицию. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. В ходе обыска по месту жительства похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.