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Экономика

Создать отдельную структуру по инвестициям рекомендовано администрации Пскова

Рекомендовать администрации Пскова создать структуру, которая занималась бы инвестициями, предложил председатель псковского отделения «Опоры России», депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников. Об этом он заявил 6 апреля на заседании консультационно-экспертного совета при региональном уполномоченном по защите прав предпринимателей, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Лесников добавил, что этот вопрос следует поднять и в других муниципалитетах. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев заметил, что на территории области работает Агентство инвестиционного развития, а в муниципалитетах об этом не знают.

В свою очередь исполнительный директор Псковского регионального отделения общероссийской организации «Деловая Россия» Владимир Быстров сказал, что он задавал вопрос о том, почему в городе нет «принципа единого окна», куда приходить инвестору, почему все подразделения работают обособленно, и на это ему ответили: «Зачем плодить чиновников».

К обсуждению проблемы подключился представитель комитета экономики администрации города Великие Луки Виктор Фролов, который сообщил, что в отличие от Пскова в Великих Луках создана структура, которая занимается инвестициями.

Также Валерий Лесников попросил председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева помочь решить вопрос с долгой процедурой выдачи градостроительного плана - разрешения на проектирование в Пскове. Сейчас выдачу осуществляет комитет по имущественным отношениям. По словам депутата, нужно правильно наладить коммуникацию.

«Вам надо войти в экспертную группу целевой модели «выдача разрешений на строительство», - посоветовал Аркадий Мурылев.

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