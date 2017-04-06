Создать отдельную структуру по инвестициям рекомендовано администрации Пскова

17:14, 06 апреля 2017, ПАИ

Рекомендовать администрации Пскова создать структуру, которая занималась бы инвестициями, предложил председатель псковского отделения «Опоры России», депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников. Об этом он заявил 6 апреля на заседании консультационно-экспертного совета при региональном уполномоченном по защите прав предпринимателей, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Лесников добавил, что этот вопрос следует поднять и в других муниципалитетах. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев заметил, что на территории области работает Агентство инвестиционного развития, а в муниципалитетах об этом не знают.

В свою очередь исполнительный директор Псковского регионального отделения общероссийской организации «Деловая Россия» Владимир Быстров сказал, что он задавал вопрос о том, почему в городе нет «принципа единого окна», куда приходить инвестору, почему все подразделения работают обособленно, и на это ему ответили: «Зачем плодить чиновников».

К обсуждению проблемы подключился представитель комитета экономики администрации города Великие Луки Виктор Фролов, который сообщил, что в отличие от Пскова в Великих Луках создана структура, которая занимается инвестициями.

Также Валерий Лесников попросил председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева помочь решить вопрос с долгой процедурой выдачи градостроительного плана - разрешения на проектирование в Пскове. Сейчас выдачу осуществляет комитет по имущественным отношениям. По словам депутата, нужно правильно наладить коммуникацию.

«Вам надо войти в экспертную группу целевой модели «выдача разрешений на строительство», - посоветовал Аркадий Мурылев.