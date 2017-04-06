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Общество

Ярмарка «Саженец-2017» пройдёт в Пскове 5-6 мая

5 и 6 мая с 9:00 до 16:00 в Пскове на торгово-ярмарочной площадке на Текстильной, 9 состоится ярмарка «Саженец-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ярмарке могут принять участие производители садово-огородного оборудования, посадочного материала, удобрений, средств борьбы с вредителями, элементов ландшафтного декора, необходимых для дачников мелочей, заводчики животных и птицы.

Для участия необходимо до 20 апреля подать заявку по электронной почте: mky-sneginka@yandex.ru с пометкой «Саженец-2017». Мероприятие пройдет при поддержке администрации Пскова.

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