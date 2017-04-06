0
19:51
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
17:53
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
17:46
АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 3-я: Когда «переобуваться»
17:13
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
16:52
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
16:35
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
16:00
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
Еще новости
Общество

О борьбе с коррупцией рассказали сотрудникам Псковского филиала академии ФСИН

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялась служебная подготовка начальствующего и профессорско-преподавательского состава, на которой были рассмотрены вопросы, связанные с действиями работников УИС при их склонении к совершению коррупционных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России.

С докладом на эту тему выступил доцент кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе Псковского филиала академии Сергей Николаев, который разъяснил основные положения действующего антикоррупционного законодательства и рассказал об алгоритме действий сотрудников по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В пресс-службе отметили, что в Псковском филиале Академии ФСИН России профилактике коррупции уделяется большое внимание: с участием представителей правоохранительных органов региона проводится комплекс мероприятий воспитательного и разъяснительного характера, направленных на искоренение причин и условий, способствующих появлению коррупции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
06 апреля 2017
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
06 апреля 2017
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
06 апреля 2017
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
06 апреля 2017
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
06 апреля 2017
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
06 апреля 2017
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы
06 апреля 2017
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы 4
Губернатор поручил усилить меры безопасности в учреждениях образования Псковской области
06 апреля 2017
Губернатор поручил усилить меры безопасности в учреждениях образования Псковской области 3

Идет загрузка...