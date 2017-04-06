О борьбе с коррупцией рассказали сотрудникам Псковского филиала академии ФСИН

18:12, 06 апреля 2017, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялась служебная подготовка начальствующего и профессорско-преподавательского состава, на которой были рассмотрены вопросы, связанные с действиями работников УИС при их склонении к совершению коррупционных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России.

С докладом на эту тему выступил доцент кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе Псковского филиала академии Сергей Николаев, который разъяснил основные положения действующего антикоррупционного законодательства и рассказал об алгоритме действий сотрудников по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В пресс-службе отметили, что в Псковском филиале Академии ФСИН России профилактике коррупции уделяется большое внимание: с участием представителей правоохранительных органов региона проводится комплекс мероприятий воспитательного и разъяснительного характера, направленных на искоренение причин и условий, способствующих появлению коррупции.