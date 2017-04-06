Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области

17:13, 06 апреля 2017, ПАИ

Кандидатура директора псковского хлебокомбината, руководителя регионального отделения общественного движения «Деловая Россия» Виктора Почернина рассматривается на пост общественного представителя от Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Псковской области.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 6 апреля, на заседании консультационно-экспертного совета при региональном уполномоченном по защите прав предпринимателей бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев сообщил, что в настоящее время проходит конкурс на замещение данной должности.

Аркадий Мурылев выразил надежду, что работа с АСИ в Псковской области будет плодотворной, и Псковская область «сможет выйти в число лидеров по некоторым показателям».

Отметим, что Агентство стратегических инициатив - автономная некоммерческая организация, созданная правительством РФ для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.