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Общество

Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области

Кандидатура директора псковского хлебокомбината, руководителя регионального отделения общественного движения «Деловая Россия» Виктора Почернина рассматривается на пост общественного представителя от Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Псковской области.

Виктор Почернин

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 6 апреля, на заседании консультационно-экспертного совета при региональном уполномоченном по защите прав предпринимателей бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев сообщил, что в настоящее время проходит конкурс на замещение данной должности.

Аркадий Мурылев выразил надежду, что работа с АСИ в Псковской области будет плодотворной, и Псковская область «сможет выйти в число лидеров по некоторым показателям».

Отметим, что Агентство стратегических инициатив - автономная некоммерческая организация, созданная правительством РФ для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.

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