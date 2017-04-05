Псковский ансамбль «Сказ» отметит 40-летие концертом

17:58, 06 апреля 2017, ПАИ

29 апреля в 16:00 в Пскове в Большом концертном зале областной филармонии состоится юбилейный концерт ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева, посвящённый 40-летию его создания. Гостем концерта станет народный ансамбль «Сорока» из Великого Новгорода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В репертуаре ансамбля «Сказ» - обработки русских народных песен, композиции, основанные на псковском фольклоре, классические произведения, попурри на темы современных эстрадных произведений.

Ансамбль создан в 1977 году музыкантом, педагогом, композитором Виталием Румянцевым. В связи с этим ансамбль носит его имя, а также почетное звание Народный самодеятельный коллектив. С 2007 года ансамблем руководит обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков. В 1987 году была создана танцевальная группа, которая многие годы исполняла хореографические постановки талантливого балетмейстера Юрия Колючкина. С 2015 года руководит танцевальной группой его ученица Яна Колюкаева. В настоящее время в составе ансамбля 27 человек: это инструментальная группа, 4 танцевальные пары и 2 солистки - Светлана Дмитриева и Алина Рулёва.

«Сказ» работает на базе Городского культурного центра. За 40 лет существования ансамбль дал более 3500 концертов. Коллектив является лауреатом многих международных фестивалей и конкурсов, как в России, так и за ее пределами, награжден дипломами, почетными грамотами, отмечен благодарственными письмами, занесён в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова», в 2009 году ансамбль стал лучшим коллективом Псковской области. «Сказ» ежегодно представляет Россию и город Псков на Международных Ганзейских днях. Являясь национальным русским ансамблем, «Сказ» несет русскую культуру в страны Европы, принимая участие в Днях Русской культуры в странах Прибалтики.