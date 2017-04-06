К месячнику по уборке Пскова присоединились предприятия торговли и услуг

18:17, 06 апреля 2017, ПАИ

Предприятия сферы торговли и услуг участвуют в месячнике по благоустройству и санитарной уборке Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, владельцы и арендаторы торгового комплекса «Шайба» на улице Яна Фабрициуса провели субботник на прилегающей территории, убрали прошлогоднюю листву, пластиковые бутылки и пакеты.

В отделе потребительского рынка и услуг администрации Пскова рассказали, что представителям сферы муниципалитет направил письма с просьбой навести порядок на прилегающих к офисным зданиям, киоскам и магазинам территориях.

В данный момент в отделе формируется график уборок, многие предприниматели, в том числе и одна из крупных федеральных торговых сетей, откликнулись на призыв.