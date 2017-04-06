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Политика

Александр Кузнецов: Псковская область заинтересована в прозрачной системе тарифов и сборов за услуги автовокзалов

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов принял участие в расширенной коллегии Минтранса России и заседаниях подгрупп рабочей группы президиума Государственного совета «О комплексном развитии пассажирских перевозок в субъектах Российской Федерации». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках заседаний подгрупп рабочей группы президиума Государственного совета «О комплексном развитии пассажирских перевозок в субъектах Российской Федерации» обсуждались ключевые вопросы по подготовке доклада рабочей группы Госсовета по вопросам транспортной безопасности, организации пассажирских перевозок в муниципальном, межмуниципальном и межрегиональном сообщении, совершенствования экономических механизмов обновления подвижного состава всеми видами транспорта.

Александр Кузнецов выступил с основным докладом на тему стимулирования создания объектов транспортной инфраструктуры и повышения эффективности и комплексности их использования с учетом практического опыта Псковской области по созданию транспортно-пересадочных узлов и совершенствованию системы расчетов за услуги автовокзалов и автостанций.

В своем выступлении вице-губернатор подчеркнул, что Псковская область, в государственной собственности которой сохранена развитая автовокзальная сеть, заинтересована в скорейшем принятии федерального закона, касающегося совершенствования деятельности автовокзалов и автостанций с учетом создания прозрачной системы формирования тарифов и сборов за их услуги.

Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей сообщил, что законопроект, призванный отрегулировать правоотношения в данной сфере путем установления четкого перечня обязательных платных услуг, которые должны оказываться пассажирам и перевозчикам на автовокзалах и автостанциях, перечня тарифов и сборов на эти услуги и правила их взимания, согласован федеральными органами исполнительной власти и внесен на согласование в Правительство Российской Федерации.

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