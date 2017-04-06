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Общество

Книжная ярмарка откроется в Псковской областной библиотеке 18 апреля

В рамках XIV Международного книжного форума «Русский Запад», который пройдет с 18 по 20 апреля, в Псковской областной библиотеке будет работать книжная ярмарка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В этом году среди зарегистрированных участников книжной ярмарки – издательства и книготорговые организации Москвы и Санкт-Петербурга: «Карьера Пресс» (Москва), «Редкая птица» (Москва), «Самокат» (Москва), «ЭНАС-КНИГА» (Москва), «Росток» (Санкт-Петербург), «Петербуржский книжный центр» (представляет издательства: Алетейя, Паритет, РНБ) и Библиотечный коллектор «Книжный центр» (Санкт-Петербург).

Свои издания на ярмарке также презентует Консульство Латвийской Республики в Пскове.

Псковскую область на ярмарке представят издательство Сергея Маркелова, Медиа-холдинг Псковской области, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Псковская областная типография, Мастерская «Преображение», а также издательство Храма святого благоверного великого князя Александра Невского.

Ярмарка будет работать в фойе библиотеки: 18 и 19 апреля с 10:00 до 19:30, 20 апреля с 10:00 до 17:00.

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