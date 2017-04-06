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В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
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Общество

В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы

Псковичи продолжают нести цветы и зажигать свечи у Рыбницкой башни кремля в память о жертвах террористического акта в метро Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первые цветы у подножия Рыбницкой башни в Пскове появились днем 4 апреля. В тот же день на этом месте прошла траурная акция «Свеча памяти», на которую собрались выразить скорбь и гражданскую позицию причастности к боли и трагедии в соседнем регионе десятки псковичей.

Спустя три дня люди продолжают приходить к импровизированному мемориалу поодиночке, коллективами, школьными классами. Отдать дань памяти невинно погибшим сегодня пришли глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников.

Напомним, теракт в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля около 14:30 в четвертом вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Взорвавшаяся бомба унесла жизни 14 человек, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницы города.

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