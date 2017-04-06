Псковичи смогут помочь воспитанникам Бобровского детдома выйти на улицу

18:22, 06 апреля 2017, ПАИ

14 и 15 апреля в Пскове в гипермаркете «Империал» пройдет традиционная благотворительная акция Детского фонда «Доброе сердце». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сбор средств будет проходить в пользу воспитанников из Бобровского детского дома для детей-инвалидов. «Многие мальчики и девочки, которые живут в учреждении, не могут ходить, и в этом году своими пожертвованиями неравнодушные псковичи помогут приобрести специальные прогулочные коляски, чтобы такие ребята смогли выбираться на улицу», - сообщили организаторы.

Также можно будет приносить вещевую помощь для нуждающихся детей из сел и деревень области.