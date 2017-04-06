Более тысячи семей Печорского района получили сертификаты на материнский капитал

19:35, 06 апреля 2017, ПАИ

В Печорском районе более 1000 семей получили сертификат на материнский капитал. Об этом рассказала начальник Управления Пенсионного Фонда России Ирина Кустова в ходе торжественного вручения сертификата семье Корпусовых.

Печеряне Алексей и Яна Корпусовы приобрели право на материнский капитал в связи с рождением двойняшек - сына и дочери. Теперь, по словам Ирины Кустовой, у молодых родителей появились не только любимые детки, но и государственная поддержка в виде материнского капитала.

Начальник Управления поздравила семью с приятным событием и напомнила, что родители могут выбрать любое из четырех направлений: улучшение жилищных условий, образование детей, формирование будущей пенсии мамы или приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Распоряжение средствами материнского капитала временем не ограничено, поэтому Алексей и Яна Корпусовы не спешат определяться с направлением использования средств.

Ирина Кустова отметила, что всего с 2007 года в Печорском районе выдано 1064 сертификатов на материнский капитал. При этом 593 семьи распорядились средствами МСК на общую сумму 177,1 млн руб.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».