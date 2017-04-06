Запрещенные турецкие томаты обнаружили в Великих Луках псковские специалисты

20:01, 06 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 6 апреля специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с сотрудниками Великолукской транспортной прокуратуры и Псковской таможни обнаружили запрещенные к ввозу в РФ томаты из Турции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, специалисты также выявили факты реализации пекинской капусты, польских груш, киви и салата «Айсберг» из Италии, также запрещенных к ввозу в Россию.

Рейд проходил в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», а также Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 № 1296 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28 ноября 2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики»

В отношении данной продукции, общим весом 1938 кг приняли меры в соответствии с законодательством РФ.