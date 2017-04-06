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Общество

В России начнут присваивать ученые степени по теологии

Ректор Православного Свято-Тихоновского государственного универститета (ПСТГУ) протоиерей Владимир Воробьев сообщил о планах Высшей аттестационной комиссии (ВАК) присваивать степени кандидата и доктора теологии. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам остался последний важный шаг - добиться того, чтобы ВАК присваивал ученые степени кандидата и доктора теологии. Пока степени будут присваиваться по направлениям «философия» и «история». Но нам обещали, что после первой защиты будут введены новые степени: кандидата и доктора теологии», - сказал Владимир Воробьев.

Протоиерей подчеркнул, что в комиссии создан соответствующий диссертационный совет, борьба за который шла долгие годы. «Нам пришлось 20 с лишним лет за это бороться, но сейчас почти все уже сделано», - отметил ректор.

Владимир Воробьев читает, что теология как наука - это поликонфессиональная дисциплина, в стандарт которой входят общие дисциплины, а «дальше каждая религия создает свою ветвь. Таким образом, православные получат православное образование, мусульмане - мусульманское, иудеи - иудейское. Но все это охвачено одним словом - теология».

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