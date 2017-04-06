Детские образовательные технопарки могут появится в Псковской области

20:20, 06 апреля 2017, ПАИ

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Наталья Тудакова и депутат Елена Даньшова в ходе заседания постоянного комитета по образованию, науке и высшей школе, которая проходит в Череповце. выступили за создание детских технопарков в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов.

На заседании присутствовали парламентарии из Архангельской, Мурманской, Псковской, Калининградской, Вологодской областей, республик Карелии, Коми и Ненецкого автономного округа.

Псковские депутаты поддерживают идею реализации в регионе проектов, ориентированных на освоение школьниками таких перспективных направлений, как робототехника, промышленный дизайн, лазерные, IT и нанотехнологии.

«Такие технопарки служат не только познавательной активности детей, но и совместной деятельности детей, родителей, внеурочной деятельности. Технопарк – это образовательные технологии будущего», - прокомментировала предложение депутат, директор великолукской школы №12 Елена Даньшова.

В рамках дискуссии законодателям представили проект детского технопарка ПАО «Северсталь». Уникальный культурно-образовательный комплекс для детей младшего возраста включает в себя лаборатории для изучения физических и химических свойств металлов. Открытие технопарка запланировано на сентябрь 2017 года.

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Наталья Тудакова отметила, что в соседней Новгородской области уже ведутся переговоры о создании детского технопарка. «Я думаю, что власти Псковской области тоже возьмут это за основу и будут реализовывать подобные проекты», - выразила надежду депутат.