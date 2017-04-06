Члены Молодёжного парламента встретились с Иваном Цецерским

20:43, 06 апреля 2017, ПАИ

Члены Молодёжного парламента встретились с главой Пскова Иваном Цецерским и обсудили с высшим должностным лицом Пскова, имеющим полномочия председателя Псковской городской Думы аспекты деятельности органов власти местного самоуправления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов.

«Лучше, чем Иван Николаевич, об этом никто не расскажет – глава областной столицы находится в самом центре процессов муниципальной повестки», - представил куратор Молодёжного парламента вице-спикер Виктор Остренко гостя пресс-центра областного Собрания.

Общение молодёжи с Главой Пскова прошло в формате семинара. Иван Цецерский рассказал о правовых основах муниципальной власти, подчеркнув, что местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации и является формой осуществления народом своей власти.

Молодые парламентарии получили подробную информацию о полномочиях исполнительной и представительной власти муниципалитетов, о предусмотренных федеральным законодательством моделях назначения руководителей муниципальных образований, об источниках пополнения местных бюджетов и бюджетной обеспеченности муниципалитетов.

На примере города Пскова Иван Цецерский также рассказал о разделении полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти. По его словам, в последние годы без глобальных федеральных проектов, реализованных в городе, Псков не мог бы развиваться.

«Усилия губернатора позволили привлечь финансовые средства в развитие Пскова. Всё, что сделано, остаётся с нами, - сказал Иван Цецерский. - Сегодня Псков в топе десяти российских городов, куда едут туристы». Градоначальник отметил, что создание туристско-рекреационного кластера стало толчком для привлечения инвестиций в город.

В ходе общения была поднята тема участия самих граждан в благоустройстве территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, а также общих городских пространств. В качестве примера сотрудничества муниципалитета с горожанами Иван Цецерский привел практику немецкого города-побратима Нойса, где жители вкладывают собственные небольшие средства в благоустройство города, а муниципалитет в знак благодарности придаёт публичности их имена.

«Почему бы и нам в Пскове не сделать такой народный парк – была бы там, например, «скамейка Цецерского» или «ворота Остренко», - предложил глава города.

Времени, отведённого в графике главы Пскова на общение с членами Молодёжного парламента, не хватило, чтобы обсудить все вопросы – молодые активисты хотели узнать мнение Ивана Цецерского о проблеме безнадзорных животных. Глава города и члены Молодёжного парламента договорились встретиться ещё раз.