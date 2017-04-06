Медицинская промышленность России получит 4,5 млрд рублей
На производство одноразовых медицинских изделий государство планирует потратить 4,5 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия».
Министерство промышленности ожидает, что доля отечественных изделий займет до 22–23% рынка. Речь идет о шприцах, различных устройствах для переливания и хранения крови, лезвиях и хирургических скальпелях, зажимных пинцетах, некоторых видах эндоскопов и многом другом. Премьер-министр Дмитрий Медведев 6 апреля провел совещание о мерах поддержки локализации производства медицинской продукции в России и заявил о необходимости развития производства одноразовых медицинских изделий на территории страны.
«Спрос на подобные виды изделий, на такие товары — огромный, и, конечно, нужно расширять их производство на территории нашей страны», — сказал премьер-министр.
Дмитрий Медведев напомнил, что правительство предпринимает различные меры по увеличению доли российской продукции на рынке медицинских изделий. Для реализации 169 проектов отечественные предприятия получили с 2011 года около 36 млрд рублей поддержки, из которых 18,5 млрд рублей — бюджетные средства.
Кроме того, премьер-министр обратил внимание на то, что отказ от импортных аналогов никак не должен отражаться на качестве медицинской помощи, которую получают граждане, а локализация производства не должна мешать конкуренции.