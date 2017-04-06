Медицинская промышленность России получит 4,5 млрд рублей

20:54, 06 апреля 2017, ПАИ

На производство одноразовых медицинских изделий государство планирует потратить 4,5 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

Министерство промышленности ожидает, что доля отечественных изделий займет до 22–23% рынка. Речь идет о шприцах, различных устройствах для переливания и хранения крови, лезвиях и хирургических скальпелях, зажимных пинцетах, некоторых видах эндоскопов и многом другом. Премьер-министр Дмитрий Медведев 6 апреля провел совещание о мерах поддержки локализации производства медицинской продукции в России и заявил о необходимости развития производства одноразовых медицинских изделий на территории страны.

«Спрос на подобные виды изделий, на такие товары — огромный, и, конечно, нужно расширять их производство на территории нашей страны», — сказал премьер-министр.

Дмитрий Медведев напомнил, что правительство предпринимает различные меры по увеличению доли российской продукции на рынке медицинских изделий. Для реализации 169 проектов отечественные предприятия получили с 2011 года около 36 млрд рублей поддержки, из которых 18,5 млрд рублей — бюджетные средства.

Кроме того, премьер-министр обратил внимание на то, что отказ от импортных аналогов никак не должен отражаться на качестве медицинской помощи, которую получают граждане, а локализация производства не должна мешать конкуренции.