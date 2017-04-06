В Facebook появится функция для распознавания ложных новостей

20:58, 06 апреля 2017, ПАИ

В социальной сети Facebook появится новая кнопка, которая поможет пользователю разобраться, подлинна новость или она ложная. Об этом 6 апреля сообщили в компании, передает портал Life.

По словам вице-президента по вопросам новостного обеспечения соцсети Адама Моссери люди смогут воспользоваться советами по распознаванию фейковых новостей, если нажмут на обучающий инструмент, расположенный рядом с новостями. Инструмент будет доступен на протяжении нескольких дней для пользователей 14 стран.

Facebook всё ещё остаётся под давлением недовольных тем, что в сети появляются и своевременно не удаляются фейковые новости.

Так, в Германии обсуждается законопроект, согласно которому несвоевременное удаление ложных новостей может обернуться штрафом в 50 миллионов долларов. Тема стала резонансной после того, как сирийского студента, сфотографировавшегося с Ангелой Меркель, обвинили в экстремизме. Утка быстро разошлась по сети, и информацию долго не удаляли.

На сегодня процедура признания новости ложной выглядит так: пользователи жалуются на публикацию, указывая, что в ней находится неправдивая информация, а затем Facebook отправляет эти данные сторонним организациям, которые специализируются на проверке фактов на подлинность. Если эти организации определили, что новость является фейковой, то на публикации появляется отметка «оспаривается».