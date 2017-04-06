0
21:11
Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
19:51
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
17:53
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
17:46
АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 3-я: Когда «переобуваться»
17:13
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
16:52
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
16:35
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
Еще новости
Общество

В Facebook появится функция для распознавания ложных новостей

В социальной сети Facebook появится новая кнопка, которая поможет пользователю разобраться, подлинна новость или она ложная. Об этом 6 апреля сообщили в компании, передает портал Life.

По словам вице-президента по вопросам новостного обеспечения соцсети Адама Моссери люди смогут воспользоваться советами по распознаванию фейковых новостей, если нажмут на обучающий инструмент, расположенный рядом с новостями. Инструмент будет доступен на протяжении нескольких дней для пользователей 14 стран.

Facebook всё ещё остаётся под давлением недовольных тем, что в сети появляются и своевременно не удаляются фейковые новости.

Так, в Германии обсуждается законопроект, согласно которому несвоевременное удаление ложных новостей может обернуться штрафом в 50 миллионов долларов. Тема стала резонансной после того, как сирийского студента, сфотографировавшегося с Ангелой Меркель, обвинили в экстремизме. Утка быстро разошлась по сети, и информацию долго не удаляли.

На сегодня процедура признания новости ложной выглядит так: пользователи жалуются на публикацию, указывая, что в ней находится неправдивая информация, а затем Facebook отправляет эти данные сторонним организациям, которые специализируются на проверке фактов на подлинность. Если эти организации определили, что новость является фейковой, то на публикации появляется отметка «оспаривается».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
06 апреля 2017
Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
06 апреля 2017
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
06 апреля 2017
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
06 апреля 2017
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
06 апреля 2017
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
06 апреля 2017
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
06 апреля 2017
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы
06 апреля 2017
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы 4

Идет загрузка...