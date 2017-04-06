Умер латвийский писатель Александр Гаррос

21:24, 06 апреля 2017, ПАИ

В Израиле, 6 апреля, скончался латвийский писатель и журналист Александр Гаррос. Он был болен раком. Об этом в своем фейсбуке сообщила его жена Анна Старобинец.

Александру Гарросу был 41 год. О том, что он болен раком, стало известно в сентябре 2015 года. Деньги на лечение Гарроса его семья собирала через соцсети.

Гаррос родился в Белоруссии. Он учился на филологическом факультете Латвийского университета, а также на журналистском факультете МГУ. Жил в Тарту и Риге, в 2006 году переехал в Москву.

Александр Гаррос работал в журналах «Эксперт» и «Вокруг света». Совместно с Алексеем Евдокимовым он написал четыре романа: «(Голово)ломка», «Серая слизь», «Фактор фуры», «Чучхе». В 2003 году Гаррос стал лауреатом премии «Национальный бестселлер». Кроме того, Гаррос — автор путеводителя «Афиши» по Риге.