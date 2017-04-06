Контрактников в российской армии стало больше, чем призывников

21:31, 06 апреля 2017, ПАИ

Число контрактников в российской армии больше, чем призывников. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, передает агентство «Интерфакс».

«В настоящее время количество военнослужащих по контракту уже превосходит численность военнослужащих по призыву», - сказал Виктор Горемыкин.

Генерал сообщил, что после указа президента «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ», подписанного в мае 2012 года, численность военнослужащих-контрактников в ВС РФ увеличилась более чем в два раза.

«За 4,5 года на военную службу по контракту отобрано свыше 330 тыс. человек», - подчеркнул Горемыкин.

Он напомнил, что в декабре 2016 года был принят федеральный закон, позволяющий заключать контракты до одного года для участия военнослужащих в походах кораблей. «С учетом потребности в специалистах по эксплуатации современного вооружения и военной техники, а также передачи опыта выполнение Вооруженными силами РФ боевых задач разработан законопроект, который обеспечит возможность гражданам, получившим среднее профессиональное образование, заключать контракт вместо службы по призыву, как это уже реализовано для кандидатов с высшим образованием», - сказал Горемыкин.

В конце марта стало известно, что указом президента РФ с 1 июля 2017 года штатная численность ВС РФ устанавливается в количестве 1 млн 903 тыс. 51 человек, в том числе военнослужащих - 1 млн 13 тыс. 628.

С 1 января 2017 года этот показатель был 1 млн 897 тыс. 694 единицы, в том числе военнослужащих - 1 млн 13 тыс. 628.