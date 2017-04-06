Мини-роботы станут помощниками ракетных войск РФ

21:44, 06 апреля 2017, ПАИ

Ракетчики и артиллеристы Сухопутных войск будут использовать нанотехнологии и получат на вооружение мини-роботов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерала-лейтенанта Михаила Матвеевского.

По словам генерела-лейтенанта, ориентир на минимизацию всех видов ресурсов предполагает широкое внедрение в вооружение и военную технику Ракетных войск и артиллерии нанотехнологий, миниатюрных роботов, микроэлектроники, бесплатформенных систем управления и наведения.

Кроме того, как рассказал Михаил Матвеевский, ожидается поступление на вооружение "интеллектуальных роботов и робототехнических комплексов поражения, разведки и обеспечения Ракетных войск и артиллерии различных видов базирования".

"Можно ожидать принятие на вооружение Ракетных войск Сухопутных войск перспективных образцов вооружения с улучшенными боевыми характеристиками, что также окажет соответствующее влияние на формы и способы боевого применения рода войск", - отметил Матвеевский.

Он заявил, что перспективные самоходные артиллерийские орудия будут оснащены автоматизированной системой управления наведения и навигационной аппаратурой, что позволит их применять автономно на больших интервалах.