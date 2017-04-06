1
14:08
8 и 9 апреля в Пскове состоятся первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России»
09:00
Петр Алексеенко: Я не нейтральный, я – неконфликтный
16:26
Кристальность
16:16
Дискуссия по меньшинству
14:49
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
11:34
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
16:10
«Конфронтации только во вред»
Еще новости
Политика

Мини-роботы станут помощниками ракетных войск РФ

Ракетчики и артиллеристы Сухопутных войск будут использовать нанотехнологии и получат на вооружение мини-роботов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерала-лейтенанта Михаила Матвеевского.

По словам генерела-лейтенанта, ориентир на минимизацию всех видов ресурсов предполагает широкое внедрение в вооружение и военную технику Ракетных войск и артиллерии нанотехнологий, миниатюрных роботов, микроэлектроники, бесплатформенных систем управления и наведения.

Кроме того, как рассказал Михаил Матвеевский, ожидается поступление на вооружение "интеллектуальных роботов и робототехнических комплексов поражения, разведки и обеспечения Ракетных войск и артиллерии различных видов базирования".

"Можно ожидать принятие на вооружение Ракетных войск Сухопутных войск перспективных образцов вооружения с улучшенными боевыми характеристиками, что также окажет соответствующее влияние на формы и способы боевого применения рода войск", - отметил Матвеевский.

Он заявил, что перспективные самоходные артиллерийские орудия будут оснащены автоматизированной системой управления наведения и навигационной аппаратурой, что позволит их применять автономно на больших интервалах.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

8 и 9 апреля в Пскове состоятся первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России»
06 апреля 2017
8 и 9 апреля в Пскове состоятся первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России» 3
Кристальность
03 апреля 2017
Кристальность 39
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
30 марта 2017
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности 5
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
30 марта 2017
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют» 6
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
29 марта 2017
Несколько мыслей относительно событий 26 марта 52
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
27 марта 2017
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон» 32
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2017
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов

Идет загрузка...