Благовещение Пресвятой Богородицы празднуется сегодня

09:39, 07 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 7 апреля, празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы — день, когда архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о предстоящем рождении Сына Божия. Специально для этого дня готовили кулебяку — особый пирог с рыбой или капустой. Об этом сообщает портал calend.ru.

Праздник выпадает на Великий пост или на Светлую Седмицу. Поэтому продолжительность празднования бывает разной — от одного до трех дней. Если же Благовещенье совпадает с Пасхой, то православные отмечают двойной праздник, который называется Кириопасхой. Правда, случается такое редко: последняя Кириопасха была в 1991 году, а следующая будет только в 2075-м.

Русский народ очень любил Благовещенье — праздник считался одним из самых важных в году. Во-первых, на Благовещенье всегда ослаблялся пост, даже если оно выпадало на Страстную пятницу.

Кроме того, в этот день праздновали третью встречу весны (первая приходится на Сретенье, вторая – на Сороки). Люди считали большим грехом браться в этот день за любое, даже самое малое дело.

В некоторых местностях даже верили, что если птица проспит Благовещенскую утреню и завьет в этот день гнездо, то в наказание она несколько дней не сможет летать. Впрочем, сам праздник считался птичьим. В этот день было принято выкупать у ловцов пташек и выпускать их на волю. Говорили, что птица станет ходатайствовать перед Богом за того, кто ее освободил.