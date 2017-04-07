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Общество

День рождения Рунета празднуется сегодня

Сегодня, 7 апреля, отмечается День рождения Рунета (RuNet). Об этом сообщает портал calend.ru. В этот день в 1994 году для России был зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Перед этим, 4 декабря 1993 года, на собрании крупнейших российских провайдеров того времени (Demos Plus, Techno, GlasNet, SovAm Teleport, EUnet/Relcom, X-Atom, FREEnet) было подписано Соглашение «О порядке администрирования зоны .RU».

Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным в Интернете. Согласно соглашению, обязанности по администрированию и техническому сопровождению национального домена .RU были переданы Российскому НИИ Развития Общественных Сетей (РосНИИРОС), который до 2000 года регистрировал все домены в зоне RU. 

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