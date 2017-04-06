В Госдуме предложили приравнять учителей к госслужащим
Депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Сергей Баженов предложил приравнять учителей к госслужащим. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
По мнению депутата, реализация данной инициативы позволит обеспечить учителям достойный уровень зарплаты. Он также считает, что неверно привязывать зарплату учителя к экономике региона.
Сообщается, что вопрос о приравнивании учителей к госслужащим уже обсуждался на заседании комитета Госдумы по образованию и науке, но законопроект был отклонён.