0
14:08
8 и 9 апреля в Пскове состоятся первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России»
09:00
Петр Алексеенко: Я не нейтральный, я – неконфликтный
16:26
Кристальность
16:16
Дискуссия по меньшинству
14:49
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
11:34
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
16:10
«Конфронтации только во вред»
Еще новости
Политика

В Госдуме предложили приравнять учителей к госслужащим

Депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Сергей Баженов предложил приравнять учителей к госслужащим. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По мнению депутата, реализация данной инициативы позволит обеспечить учителям достойный уровень зарплаты. Он также считает, что неверно привязывать зарплату учителя к экономике региона. 

Сообщается, что вопрос о приравнивании учителей к госслужащим уже обсуждался на заседании комитета Госдумы по образованию и науке, но законопроект был отклонён. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

8 и 9 апреля в Пскове состоятся первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России»
06 апреля 2017
8 и 9 апреля в Пскове состоятся первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России» 3
Кристальность
03 апреля 2017
Кристальность 39
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
30 марта 2017
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности 5
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
30 марта 2017
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют» 6
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
29 марта 2017
Несколько мыслей относительно событий 26 марта 52
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
27 марта 2017
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон» 32
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2017
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов

Идет загрузка...