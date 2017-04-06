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Общество

Машинист взорванного поезда петербургского метро отдал пожертвованные ему деньги пострадавшей

Машинист электропоезда Александр Каверин, получивший накануне госнаграду за спасение пассажиров при взрыве в метро Петербурга, передал собранные для него средства пострадавшей во время теракта. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу сделать заявление. Мне поступила информация, что какая-то организация собрала деньги для меня в качестве благодарности. Считаю, что мне ничего не надо, и решил передать женщине, которая в данный момент находится институте скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, ей ампутировали ногу», - сообщил Каверин. 

По его словам, сейчас пострадавшая всем обеспечена, но в дальнейшем ей понадобится помощь. Машинист не уточнил сумму собранных для него денег.

Напомним, что  3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.

 

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