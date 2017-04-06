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Общество

Астронавт Пегги Уитсон установит рекорд по пребыванию на орбите

Первая женщина-командир на Международной космической станции Пегги Уитсон (Peggy Whitson) приняла решение остаться на орбите ещё на три месяца. Она уже побила рекорд по нахождению на МКС и пребыванию в открытом космосе среди женщин. 24 апреля Уитсон станет рекордсменкой среди американских астронавтов, живущих на орбите, за всю историю. Об этом сообщило агентство NASA.

Астронавт-биохимик подписала соглашение с Роскосмосом и с 9 апреля снова станет командиром на МКС. По прежнему контракту Уитсон должна была вернуться на Землю в составе экипажа №51 в июне, но теперь останется на орбите как минимум до сентября.

«Мне очень нравится здесь. Жить и работать на борту МКС, где я чувствую, что вношу вклад в общее дело. Поэтому я стремлюсь провести здесь как можно больше времени», - сообщила астронавт Пегги Уитсон.

Уитсон прибыла на станцию в ноябре 2016 года, до этого она уже была на орбите, где суммарно провела 377 суток. В конце апреля она побьёт рекорд американского астронавта Джеффа Уилльямса — 534 суток. Абсолютным рекордсменом в этом показателе остаётся россиянин Геннадий Падалка, который провёл на орбите 878 суток.

 

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