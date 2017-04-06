Петербуржец сжёг деревню в Ленинградской области, заподозрив там террористов

22:20, 06 апреля 2017, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга Олег Герасимов сжёг большую часть домов в деревне Лопец в Ленинградской области, протаранил пожарную машину и скрылся, устроив завал на дороге при помощи бензопилы, заявив, что он обнаружил там террористов. Об этом сообщает 47news.

5 апреля мужчина устроил в деревне пожар, в результате которого сгорело девять домов и четыре хозяйственные постройки. Под теми постройками, которые были на сваях, петербуржец разводил костры. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

6 апреля 55-летний Герасимов лично пришёл в один из отделов полиции Санкт-Петербурга, признавшись в поджоге деревни. В разговоре с полицейскими мужчина признался, что в деревне обосновалась «банда моджахедов». Герасимов также оставил письменное обращение, в котором поджигатель предупреждает, что скоро бандиты из деревни начнут «избивать брошенное властями население».

После явки с повинной Герасимов был арестован. По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ст.167 УК РФ).