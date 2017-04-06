Эстонские дети сдадут Тотальный диктант с помощью Lego

22:27, 06 апреля 2017, ПАИ

8 апреля в Таллине в Тотальном диктанте вместе со взрослыми участие примут малыши, которых будут тестировать с помощью конструктора Lego, сообщает портал Baltnews.

Формат Bricks-диктанта разработан методистом из Эстонии Натальей Иванищевой и создан специально для повышения грамотности у детей. Методика способствует развитию памяти, внимания, логического мышления, мелкой моторики рук, реакции, фонематического восприятия и пространственного мышления. Занятия уже проходят в крупнейшей в Эстонии школе робототехники и лего-конструирования.

Детский диктант будет проходить в течение 15 минут в группах от пяти до восьми лет. Механизм действий довольно прост: каждый ребёнок получает инструкции, набор кубиков и чистую пластину. Затем тренер диктует задание, которое нужно выполнить ребёнку на своей пластине.