0
21:11
Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
19:51
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
17:53
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
17:46
АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 3-я: Когда «переобуваться»
17:13
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
16:52
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
16:35
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
Еще новости
Общество

Испытания плавающего вездехода проведет Минобороны РФ

Министерство обороны России в 2017 году проведёт масштабное изучение эффективности роботизированных гусеничных платформ разных разработчиков. Наряду с разработками других военно-промышленных предприятий покажет себя на испытаниях и «Марс А-800» компании «Аврора», сообщает «Военное.рф».

«Марс А-800» — роботизированный плавающий вездеход повышенной проходимости. Его можно использовать как для инженерных работ, так и для сопровождения пехоты, транспортного и материально-технического обеспечения. С его помощью можно перевозить до четырёх человек или транспортировать полутонный груз. Также на вездеход можно установить средства ПВО или инженерное оборудование.

Роботизированный комплекс приводится в движение гибридным двигателем, время автономной работы которого 12 часов. Зарядить его аккумуляторы можно за 6 часов. Он может двигаться со скоростью до тридцати километров в час, а по воде — около пяти.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
06 апреля 2017
Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
06 апреля 2017
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
06 апреля 2017
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
06 апреля 2017
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
06 апреля 2017
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
06 апреля 2017
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
06 апреля 2017
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы
06 апреля 2017
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы 4

Идет загрузка...