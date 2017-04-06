Испытания плавающего вездехода проведет Минобороны РФ

22:38, 06 апреля 2017, ПАИ

Министерство обороны России в 2017 году проведёт масштабное изучение эффективности роботизированных гусеничных платформ разных разработчиков. Наряду с разработками других военно-промышленных предприятий покажет себя на испытаниях и «Марс А-800» компании «Аврора», сообщает «Военное.рф».

«Марс А-800» — роботизированный плавающий вездеход повышенной проходимости. Его можно использовать как для инженерных работ, так и для сопровождения пехоты, транспортного и материально-технического обеспечения. С его помощью можно перевозить до четырёх человек или транспортировать полутонный груз. Также на вездеход можно установить средства ПВО или инженерное оборудование.

Роботизированный комплекс приводится в движение гибридным двигателем, время автономной работы которого 12 часов. Зарядить его аккумуляторы можно за 6 часов. Он может двигаться со скоростью до тридцати километров в час, а по воде — около пяти.