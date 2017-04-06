Семь предполагаемых вербовщиков ИГ арестовали в Петербурге

22:47, 06 апреля 2017, ПАИ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца седьмого из восьми подозреваемых в вербовке граждан в запрещенные в России террористические организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство», уроженца Узбекистана Шухрата Сатымбаева. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - сказала судья. Решение о мере пресечения в отношении одного из подозреваемых было перенесено на 7 апреля.

Ранее суд арестовал уроженцев Киргизии, братьев Азизбека и Атабека Рустамовых, уроженца Узбекистана Журабека Муратова, Уулу Исламбека Ойбека, уроженца Киргизии, гражданина РФ Бахадира Мадрахимова, уроженеца Узбекистана Ферузу Инакова.

По версии следствия, фигуранты дела с ноября 2015 года осуществляли в Санкт-Петербурге вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство». Кроме того, задержанные стремились привлечь вербуемых к деятельности других незаконных вооруженных формирований, в том числе за границей.

Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.1 ч. 1 УК РФ (склонение, вербовка или вовлечение в террористическую деятельность). В СК добавили, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метро 3 апреля.