0
21:11
Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
19:51
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
17:53
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
17:46
АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 3-я: Когда «переобуваться»
17:13
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
16:52
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
16:35
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
Еще новости
Общество

Семь предполагаемых вербовщиков ИГ арестовали в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца седьмого из восьми подозреваемых в вербовке граждан в запрещенные в России террористические организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство», уроженца Узбекистана Шухрата Сатымбаева. Об этом сообщает ТАСС. 

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - сказала судья. Решение о мере пресечения в отношении одного из подозреваемых было перенесено на 7 апреля.

Ранее суд арестовал уроженцев Киргизии, братьев Азизбека и Атабека Рустамовых, уроженца Узбекистана Журабека Муратова, Уулу Исламбека Ойбека, уроженца Киргизии, гражданина РФ Бахадира Мадрахимова, уроженеца Узбекистана Ферузу Инакова.

По версии следствия, фигуранты дела с ноября 2015 года осуществляли в Санкт-Петербурге вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство». Кроме того, задержанные стремились привлечь вербуемых к деятельности других незаконных вооруженных формирований, в том числе за границей.

Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.1 ч. 1 УК РФ (склонение, вербовка или вовлечение в террористическую деятельность). В СК добавили, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метро 3 апреля

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
06 апреля 2017
Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
06 апреля 2017
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
06 апреля 2017
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
06 апреля 2017
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
06 апреля 2017
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
06 апреля 2017
Великолучанка приготовила в Якутии краба, но не справилась с десертом
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
06 апреля 2017
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы
06 апреля 2017
Зарплаты псковских бюджетников в этом году будут проиндексированы 4

Идет загрузка...