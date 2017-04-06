Криминалисты научатся определять привычки преступника по волосу

22:59, 06 апреля 2017, ПАИ

Современные технологии анализа позволяют на основе единственного волоса, найденного на месте преступления, оценить возраст и пол, телосложение, особенности питания и другие черты подозреваемого. С сообщением об этом учёные выступили на 253-й встрече Американского химического общества (ACS).

Специалист по судебно-медицинской экспертизе из Университета Западной Виргинии Глен Джексон (Glen Jackson) рассказал, что в прошлом анализ волос использовался как одно из средств идентификации личности. Рассматривая толщину, цвет и форму волоса под микроскопом, эксперты сравнивали его с образцами, полученными у подозреваемого.

Точный анализ химического состава волоса позволит выяснить некоторые особенности жизни подозреваемого. Джексон и его команда продемонстрировали это, используя жидкостную хроматографию и масс-спектрометрию. Такие методы сегодня не являются чем-то сложным или дорогостоящим, однако они помогли установить содержание изотопов различных атомов в аминокислотах, составляющих кератин — основной структурный белок волоса.